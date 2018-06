Obama volta a defender ação contra a Síria O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, voltou a defender hoje uma intervenção militar na Síria, em resposta ao suposto ataque com armas químicas pelo regime de Bashar Assad, que teria deixado mais de 1.400 mortos no arredores de Damasco no mês passado. Falando em coletiva durante a reunião de cúpula do G-20, na cidade russa de São Petersburgo, Obama afirmou que pretende fazer um pronunciamento sobre o assunto na Casa Branca na próxima terça-feira (10).