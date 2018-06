Obama volta a dizer que EUA vão encontrar responsáveis por atentado

BOSTON - O presidente dos EUA, Barack Obama, disse nesta quinta-feira, 18, durante cerimônia ecumênica em homenagem às vítimas do atentado em Boston, ter viajado até a cidade com "uma mensagem simples: a América ficou tocada com esse ataque."

Obama voltou a dizer que os EUA vão encontrar e levar à justiça os autores do atentado. "Vamos pegar vocês...Para aqueles que tentam nos amedrontar, nos aterrorizar, deve estar claro agora que eles escolheram a cidade errada para fazer isso."

O discurso do presidente norte-americano teve um tom mais emotivo nesta quinta-feira. "O mundo está com vocês enquanto vocês se erguem, andam e correm de novo. E vocês vão correr de novo". Diversas vezes Obama falou que o povo norte-americano "reza pelas famílias que perderam um ente querido no ataque".

Obama também citou cada uma das três pessoas que morreram nas explosões e citou por duas vezes a frase escrita por uma delas, Martin Richard, de oito anos, e exibida em fotos pela mídia: "Chega de ferir as pessoas. Paz".

O presidente contou ter morado em Boston com a esposa, Michelle. "Boston é uma cidade que abre seu coração para o mundo, conhecemos seus bairros, Boston também é minha casa...Nós vamos terminar a corrida."/AP