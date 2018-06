Obamacare recebe 7,1 milhões de inscritos nos EUA O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou que 7,1 milhões de americanos se inscreveram para a cobertura do programa de saúde, o "Obamacare", até esta segunda-feira, quando encerrou-se o prazo definido pelo governo para inscrições. Obama comemorou o fato de as semanas marcadas por problemas no início das inscrições, no ano passado, terem sido superadas.