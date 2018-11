Objeto achado no Atlântico tem extensão de submarino argentino desaparecido

BUENOS AIRES - A empresa americana encarregada da busca ao submarino argentino ARA San Juan, desaparecido há um ano nas águas do Oceano Atlântico, encontrou um novo ponto de interesse a 800 metros de profundidade e com aproximadamente 60m de comprimento, que pode se tratar do aparelho perdido, informaram nesta sexta-feira, 16, fontes da Marinha Argentina.

O mais recente relatório de busca divulgado pelo corporação militar detalha que a companhia Ocean Infinity informou na noite de quinta-feira sobre esse novo contato - o número 24 da operação de busca que teve início no começo de setembro - depois de revisar imagens obtidas previamente.

A equipe está se deslocando para o local para investigar com um veículo operado por controle remoto.

Após dois meses de buscas - tempo mínimo que por contrato essa empresa americana deveria operar para achar o submarino - a Ocean Infinity já antecipou que nesta semana abandonaria a expedição, pelo menos de forma temporária, para partir para a África do Sul.

No entanto, este novo contato no fundo do oceano fez os planos serem atrasados.

Na quinta-feira, o desaparecimento do submarino completou um ano. Quando o aparelho sumiu, levava 44 tripulantes que voltavam do porto de Ushuaia - onde realizaram exercícios militares - para a base naval de Mar del Plata.

Nesse momento, começou uma intensa operação de busca, que contou com a ajuda de dezenas de países, mas não teve sucesso.

Os parentes dos desaparecidos criticam duramente a gestão do governo tanto no que diz respeito ao desaparecimento como à posterior operação da Ocean Infinity, conhecida por participar da infrutífera busca pelo avião da Malaysia Airlines desaparecido em 2014. / EFE