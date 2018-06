Objeto que caiu na Casa Branca era um drone comercial, dizem EUA

WASHINGTON - Um oficial do Serviço Secreto dos Estados Unidos que estava de plantão na Casa Branca viu e escutou um pequeno drone comercial voar em baixa altitude na sede do Executivo americano, onde mora o presidente Barack Obama, antes de cair na área sudeste, disse o Serviço Secreto.

"Houve um alerta imediato e um fechamento do complexo até que o dispositivo fosse examinado e liberado", disse uma porta-voz do Serviço Secreto em comunicado, que acrescenta que o incidente aconteceu às 3h08 do horário local (6h08 em Brasília).

"Uma investigação está em andamento para determinar a origem deste equipamento que está comercialmente disponível, assim como os motivos e a identificação de suspeitos." / REUTERS