Objetos balísticos caíram no Mar Mediterrâneo, diz fonte

No início desta terça-feira, o Ministério da Defesa do país disse, conforme relatado por agências de notícias russas, que havia detectado o lançamento de dois objetos balísticos no mar Mediterrâneo. As agências também informaram que o ministro da Defesa do país já havia entrado em contato com o presidente Vladimir Putin.

Os objetos pareciam ter como direção a costa oriental do Mediterrâneo, disseram as agências estatais de noticias RIA Novosti e ITAR-Tass. As reportagens não indicam quem pode ter lançado os objetos ou para onde foram direcionados, ou quanto tempo estavam no ar.

O Ministério da Defesa se recusou a comentar imediatamente sobre o assunto. As reportagens vieram de uma entrevista com o porta-voz do ministério. A embaixada da Rússia em Damasco não tem informações sobre os lançamentos de mísseis, disse a televisão estatal russa. Fonte: Dow Jones Newswires.