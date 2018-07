Objetos pessoais de Hitler serão leiloados na Alemanha

BERLIM - Um lote de objetos pessoais do ditador nazista Adolf Hitler (1889-1945) será leiloado pela casa especializada em artigos históricos Hermann Historica, com sede em Munique.

Desde uma luminária da residência de Hitler na cidade bávara, com um preço de saída de 5 mil euros, até os óculos de leitura do ditador, por 4,8 mil euros, a oferta abrange em sua maioria objetos de uso cotidiano.

O rotativo "Bild" informa nesta terça-feira que a maioria dos artigos do leilão, que será realizado no final de outubro, procede da herança de Rudolf Hess, o braço direito de Hitler que se suicidou na prisão militar de Spandau em 1987, onde estava recluso cumprindo pena perpétua como último prisioneiro do nazismo.

Entre os artigos de mais destaque figura uma edição de luxo do livro "Mein Kampf" ("Minha luta"), escrito por Hitler e neste exemplar dedicado a Hess com o texto: "A meu fiel companheiro de prisão Rudolf Hess - Münich, 17 de outubro de 1925".

Após o fracasso do golpe de Munique, em 1923, os dois dividiram cela, onde Hess se tornou secretário pessoal do futuro "Führer" e ajudante na redação do livro ideológico de Hitler.

O leilão também oferece a possibilidade de adquirir algumas joias de valor, como uma insígnia da Juventude Hitlerista em ouro, diamantes e rubis avaliada em 22 mil euros ou um relógio de bolso de ouro que Hitler recebeu como presente do Natal em 1929, taxado em lance mínimo de 10 mil euros.

Entre os objetos selecionados para o leilão há artigos de uso cotidiano como um jogo de cinco cobertores com a águia, a suástica e as iniciais de Hitler (1.800 euros), um saleiro de prata com as siglas A.H. (2 mil euros) e uma cigarreira personalizada (10 mil euros).

Preparada para a polêmica que a venda poderá causar, a Hermann Historica exige que os interessados em participar do leilão assinem um documento em que assegurem que os objetos adquiridos só serão usados com fins de pesquisa histórica.