Obrador vai desarmar e reduzir esquema de segurança presidencial

CIDADE DO MÉXICO - O presidente eleito do México, Andres Manuel Lopes Obrador, anunciou nesta quinta-feira, 9, sua decisão de desarmar o esquema de segurança presidencial durante seu mandato. De acordo com o próximo mandatário, apenas 20 homens e mulheres cuidarão de sua proteção, mas nenhum deles portará armas.

"Eles cuidarão de mim. Essas mulheres e homens, e todos os mexicanos irão cuidar de mim. E quando falo de todos os mexicanos, digo também os soldados", disse Obrador. "Mas não haverá esse esquema especial para garantir a proteção do presidente da República".

A medida gerou certa insegurança no país, cujas eleições foram marcadas por atentados contra candidatos e assassinatos de políticos. Além disso, o México registra altos índices de violência relacionados ao tráfego de drogas e disputa de gangues.

O atual presidente, Enrique Peña Nieto, é protegido por mais de 2 mil guardas presidenciais armados, formados por militares, policiais e civis. A guarda pessoal de Obrador, além do menor número, será composta por engenheiros, advogados e médicos - uma forma de manter seu discurso de candidato popular e sua promessa de corte de gastos.

Obrador anunciou que a guarda que protege seu Peña Nieto será incorporada ao Ministério da Defesa mexicano após sua posse, em 1º de dezembro.

Além da redução do próprio esquema de segurança, o presidente eleito prometeu transformar o Palácio Presidencial de Los Ninos em um centro cultural, vender o avião presidencial e receber metade do salário de Peña Nieto. //REUTERS