Observadores árabes são alvos de disparos em Homs, diz oposição

"Os observadores foram alvo de disparos no bairro de Khalediya e foi o povo sírio quem os protegeu e os acolheu em suas casas", afirmou Goleeon em declarações à imprensa na sede da Liga Árabe no Cairo depois de se reunir nesta quinta-feira com seu secretário-geral, Nabil el-Araby.

Goleeon não detalhou quem foram os autores dos disparos nem quando aconteceu o fato, que ocorreu durante a estadia dos observadores em Homs, que chegaram à cidade na terça-feira.