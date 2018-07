Observadores da Liga Árabe são atacados na Síria Meios de comunicação oficiais do Kuwait informaram que um grupo de observadores da Liga Árabe foram atacados na cidade síria de Latakia, norte do país, na segunda-feira, e que dois oficiais do Exército kuwaitiano ficaram levemente feridos. A agência de notícias Kuna disse que os observadores foram atacados por "manifestantes desconhecidos".