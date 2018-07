Observadores da ONU visitam local de massacre na Síria

Segundo a Associated Press, as Nações Unidas dizem que observadores da ONU viram tropas do governo usando armas pesadas e realizando ataques por helicópteros. Ativistas afirmam que o exército cercou e atirou bombas antes de entrarem na vila, com homens armados matando pessoas pelas ruas. Vídeos mostram os tanques na cidade e dezenas de corpos estendidos nas ruas.

O site da CNN diz que o sábado continua sendo sangrento no país, com forças do regime do presidente Bashar al-Assad atirando de helicópteros que realizam voos rasante. A CNN afirma que pelo menos 35 pessoas morreram neste sábado no país em consequência da violência.