Observadores europeus detidos por separatistas na Ucrânia

A porta-voz da prefeitura, Stella Khorosheva, disse que o time tinha, em sua posse, "materiais suspeitos", mas estava desarmado e deveria ser solto logo que fosse concluída uma investigação.

Em sua conta oficial no Twitter, a OSCE disse ter perdido a comunicação com o alemão que chefiava a equipe, mas todos os membros do grupo estavam em segurança.

2/4 All members of the OSCE Special Monitoring Mission and OSCE/ODIHR election observers are safe and accounted for