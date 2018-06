OCDE reduz previsão de crescimento da Rússia a 0,5%

SERGIO CALDAS, COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES, Agência Estado

"A recuperação moderada que estava em andamento no fim de 2013 foi interrompida pela turbulência relacionada aos eventos na Ucrânia", comentou a OCDE. "O aumento das incertezas e a fuga de capital estão pesando agora na confiança do consumidor. A expansão do consumo vai se enfraquecer à medida que o crescimento da renda real diminuir e o crédito ao consumidor ficar mais caro", previu a entidade.