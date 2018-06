Ocidente atrasa debate sobre programa nuclear, diz Irã O ministro de Relações Exteriores do Irã, Ali Akbar Salehi, culpou os países ocidentais por atrasarem a definição de um local para retomar as negociações sobre o programa nuclear de Teerã. Os comentários de Salehi sugerem que nenhum avanço foi feito sobre a proposta do Irã em usar o Egito como local para recomeçar as discussões.