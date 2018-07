Ocidente busca abstenção russa em nova resolução O discurso do regime de Bashar Assad de que passaria a respeitar o cessar-fogo previsto pelo acordo de paz do enviado da ONU e da Liga Árabe, Kofi Annan, não convence os diplomatas ocidentais do Conselho de Segurança da ONU. Eles têm em mente "elementos" para uma nova resolução a ser avaliada em caso de reincidência das manobras militares contra a revolta popular no país.