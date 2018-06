Ocidente não deseja intervir na Síria, diz Rússia

Ele ainda reiterou a oposição da Rússia a qualquer intervenção na Síria, citando as resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) usou para justificar os ataques militares na Líbia.

"Estamos convencidos de que o Conselho de Segurança da ONU não deve tomar decisões ambíguas, depois que nossos parceiros agiram de modo tão abominável na Líbia", disse o ministro. Ao lado da China, a Rússia continua sendo um dos poucos aliados do regime sírio, blindando o presidente Bashar al-Assad das sanções destinadas a puni-lo pelo uso de força pesada contra a resistência armada.

A posição de Moscou frustrou as tentativas do Ocidente de encerrar o derramamento de sangue que já dura 21 meses tirando Assad do poder. O governo russo também é acusado de manter laços militares com Damasco, que foi um tradicional parceiro na era soviética. As informações são da Dow Jones.