Ocidente pressiona Rússia por cessar-fogo na Ucrânia

Na conversa, Hollande e Merkel pediram que Putin faça "todo o esforço necessário" para convencer grupos armados a pararem de lutar. "Caso contrário, novas medidas serão adotadas pela comunidade internacional e elas terão impacto no relacionamento com a Rússia", alertaram.

Também nesta quinta-feira, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirmou que detectou um fortalecimento das tropas russas próximo da fronteira com a Ucrânia, em um acontecimento descrito como "um passo muito errado para trás".

Os líderes da Ucrânia e do Ocidente haviam previamente acusado a Rússia de ter até 40 mil soldados posicionados ao longo da fronteira, gerando o temor de que Moscou estaria prestes a invadir. Os separatistas pró-Rússia rejeitaram o pedido de largar armas e os confrontos continuam no leste da Ucrânia. Fonte: Dow Jones Newswires.