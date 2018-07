Ocidente se omite sobre direitos humanos no Irã, diz Mina Ahadi

SÃO PAULO - Presidente do Comitê Internacional Contra o Apedrejamento, a iraniana Mina Ahadi encabeça campanhas contra as punições previstas nas leis islâmicas, como o caso de sua compatriota Sakineh Ashtiani, condenada à morte por adultério no Irã.

Em entrevista ao estadão.com.br, a ativista critica o Ocidente por demonstrar pouco interesse em discutir a situação dos direitos humanos nos países em que vigora a lei islâmica, mas mostra confiança de que as revoltas no mundo árabe trarão mudanças nessas práticas e, em breve, derrubarão também o governo conservador iraniano.

estadão.com.br: O apedrejamento é encarado como parte da cultura islâmica?

Mina Ahadi: O Islã surgiu como religião há séculos e sempre fez parte da vida dos países árabes e do Irã, mas este é um problema mais recente. Há algumas gerações, as pessoas não viam essas punições no meu país. É um fenômeno novo, de 'islamismo político', algo intimamente conectado à política e que passou interferir na vida dos iranianos com a Revolução Islâmica de 1979.

estadão.com.br: O problema dessas punições tem origem na política, então?

Mina Ahadi: Na época em que o atual governo chegou ao poder, havia possibilidades de termos lideranças pró-Ocidente ou pró-União Soviética. Os países ocidentais apoiaram os movimentos religiosos, os fundamentalistas chegaram ao poder e iniciaram a prática dessas execuções e apedrejamentos. Passamos a nos questionar se isso era uma ferramenta política, e definitivamente, é algo que o governo faz para se manter no poder.

estadão.com.br: Em que países, além do Irã, a aplicação dessas leis é mais dura?

Mina Ahadi: Temos problemas assim no Sudão, na Somália, no Afeganistão, mas acho que a Arábia Saudita é um dos piores países tratando-se de direitos das mulheres. Lá elas são proibidas de fazer qualquer coisa, as pessoas são decapitadas em praça pública e não ouvimos nenhum protestos internacional.

estadão.com.br: Quais são os países mais duros em relação a essas leis?

estadão.com.br: O apoio do Ocidente é um fator que contribuiu com o início desses protestos?

Mina Ahadi: Talvez isso tenha algum peso, mesmo sobre os casos iranianos pouco se falava até recentemente. Os Estados Unidos, por exemplo, não são aliados de Mahmoud Ahmadinejad e também não tocavam no assunto dos direitos humanos até que o caso de Sakineh Ashtiani ganhou dimensões mundiais. Só há interesse em falar sobre a questão nuclear com o governo iraniano. Alguém já ouviu algum protesto de Bill Clinton ou de outros presidentes anteriores sobre o apedrejamento? Ninguém nunca se manifestou.

estadão.com.br: Então não há interesse do Ocidente em tratar da questão dos direitos humanos?

Mina Ahadi: Falei com líderes europeus, com a ONU, com o Parlamento Europeu e sempre vi pouquíssimo interesse. O que vi os últimos 20, 30 anos é que os interesses econômicos são os mais importantes nessas relações. Todos concordam que são práticas muito ruins, mas parece que colocam um par de óculos para o problema. Pensam que é algo normal por se tratar de um país islâmico, mas esse relativismo cultural é problemático, pois mostra uma mentalidade de que os direitos humanos não são universais, eles dependem de onde você vem.

estadão.com.br: A primavera árabe vai ter algum efeito sobre o direitos das mulheres nesses países?

Mina Ahadi: Tudo depende se os novos líderes foram seculares ou fundamentalistas. É importante começarmos um movimento internacional para que grupos que apoiem os direitos humanos em geral cheguem ao poder na Líbia, no Egito e nos outros países. Isso não é interferir na cultura, mas sim defender a população. Sempre tive esperança de que um dia essa luta contra os regime autoritários começasse e agora é importante que haja leis que garantam o governo e a segurança desses povos.

estadão.com.br: Quais as perspectivas para uma revolução assim no Irã?

Mina Ahadi: Espero que o Irã seja afetado por esse "efeito dominó". Talvez algumas pessoas não concordem com isso, mas o regime iraniano está perto do fim, Ahmadinejad vai cair. Já há muitos problemas entre ele e o aiatolá Ali Khamenei, uma série de atritos internos. Isso é fruto dos protestos populares dentro e fora do país. O povo não quer mais este governo.

estadão.com.br: E o Brasil? Que pode fazer para ajudar?

Mina Ahadi: Acho que o governo brasileiro pode ajudar a pressionar o Irá e, por exemplo, levar a campanha de Sakineh a um fim, para que ela seja colocada em liberdade. O Brasil chegou a oferecer asilo à iraniana, e isso já é um grande passo. Ela ainda está na prisão, mas a pressão pode levar a sua libertação e fazer com que ela e sua família venham para cá.

estadão.com.br: Mas o Brasil é visto como um país modelo nos direitos das mulheres?

Mina Ahadi: A questão do apedrejamento tem um outro lado: um efeito muito ruim no nosso trabalho. Há mulheres que dizem estar felizes no país onde vivem porque não há essas práticas. Você não pode comparar essas situações e achar que está bem assim. Há uma série de problemas internacionalmente, como no Brasil e na Alemanha. Por exemplo, as mulheres ganham menos em ambos os países e no caso específico do Brasil e há o problema da violência doméstica.

estadão.com.br: Quais foram os resultados do seu trabalho até agora?

Mina Ahadi: Acredito que o apedrejamento e esse tipo de punição seja uma violação dos direitos das mulheres de todo o mundo. Assim, acho que todas as organizações devem saber o que acontece. Faço esse trabalho há 30 anos e acho que com a campanha de Sakineh, pude levar isso para todo o mundo. Conseguimos salvar várias mulheres, mas vejo meu trabalho mais como uma plataforma para a humanidade defender a si mesma. Com esse trabalho conseguimos dizer "chega" para essas práticas.

estadão.com.br: Há algum caso específico, fora o de Sakineh?

Mina Ahadi: Fizemos uma campanha para Amena Lawal, uma mulher nigeriana que foi condenada ao apedrejamento. Houve uma grande cobertura da mídia sobre este caso. Ela deveria ter morrido, mas conseguimos sua libertação e hoje ela está com sua família. A Nigéria é um país que tem 12 províncias onde prevalece a lei islâmica, mas a visão e a atitude das pessoas era a de que aquele não era um país islâmico, o que é diferente de outros lugares. O "par de óculos" de que falamos não era o mesmo.

estadão.com.br: Como mulher, o que você pode dizer às mulheres de todo o mundo para lutar contra esses abusos?

Mina Ahadi: Como disse, o apedrejamento é uma violação do direito de todas as mulheres. Elas devem apoiar nossa causa e denunciar todo tipo de abuso. A mulher deve ser independente. Sexo é um assunto particular e ninguém tem o direito de interferir nisso, especialmente um governo e ainda mais de uma forma tão brutal. É como uma barbaridade coletiva contra a mulher.

*Mina Ahadi veio ao Brasil a convite da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) par participar dos debates da TEDxESPM.