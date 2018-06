Ocorrência de infecções é comum após cirurgias Infecções em pacientes de câncer submetidos a tratamentos considerados "agressivos" e longas cirurgias para extração de tumores, como os procedimentos a que o presidente Hugo Chávez tem sido submetido, são comuns e podem ocorrer em regiões do corpo que não foram afetadas pela doença - afirmou ao 'Estado' o cirurgião oncologista Samuel Aguiar Júnior, do Hospital A.C. Camargo. "As infecções, em geral, podem ocorrer após cirurgias de grande porte e longa duração. E as 'reoperações' são muito difíceis. Quem já passa por isso, ainda mais após receber tratamentos agressivos, fica com a imunidade baixa, o que favorece a ocorrência das infecções. O tempo de recuperação depende de cada caso", afirmou o especialista, ressaltando que há poucas informações sobre o quadro do venezuelano. / GUILHERME RUSSO