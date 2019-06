Odebrecht é acusada de omitir parte de base de dados sobre propinas

WASHINGTON - A empreiteira Odebrecht foi acusada nesta quarta-feira, 26, de omitir do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do Ministério Público Federal brasileiro parte de um banco de dados que leva a novas informações a respeito de repasses de propinas. A informação partiu do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês).

As informações se referem especialmente a países da América Latina que estabeleceram contratos ilícitos com a empresa em governos anteriores. Segundo o ICIJ, mais de 13 mil novos documentos obtidos pelo site equatoriano La Posta foram vazados de uma plataforma secreta de comunicações utilizada pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, órgão da empresa desenvolvido especialmente para administrar os repasses ilegais.

A plataforma de armazenamento chamada Drousys, utilizada paralelamente para arquivar as transações ilegais, contém registros dos valores dos repasses, além de arquivos de trocas de mensagens.

Segundo a investigação, na República Dominicana, US$ 39 milhões em pagamentos da Odebrecht foram feitos com a usina de carvão de Punta Catalina. No Peru, 17 pagamentos totalizando US$ 3 milhões foram feitos em relação ao Gasoduto Sul.

No Equador, e-mails foram encontrados mencionando pagamentos a empresas de fachada envolvidas na construção do metrô de Quito, ao custo de US$ 2 bilhões. No Panamá, US$ 18 milhões foram pagos relacionados às obras do metrô na Cidade do Panamá, e na Venezuela, o pagamento de mais de US$ 34 milhões ligados à linha 5 do metrô de Caracas.

A assessoria de imprensa da Odebrecht afirmou que “todos os documentos e testemunhos sobre fatos acontecidos no passado, inclusive a base completa de registros dos sistemas Drousys e My Web Day do extinto Setor de Operações Estruturadas, estão há três anos sob posse do Ministério Público Federal brasileiro (MPF) e Departamento de Justiça americano (DOJ)”.

O Estado apurou com fontes da Procuradoria-Geral da República (PGR) que inicialmente a avaliação é a de o que foi publicado até agora não interfere nos acordos da empresa feitos no Brasil, pois a notícia trata de fatos ocorridos no exterior, fora da jurisdição brasileira.

Em entrevista ao Estado, o procurador responsável pela investigação do caso Odebrecht no Peru, Rafael Vela, informou que a base de dados do Drousys foi entregue há apenas três semanas às autoridades do país.

“As informações estão dentro do marco da delação premiada, mas são sigilosas”, afirma. “Precisamos complementar os atos e agendar novos depoimentos, além de decodificar os codinomes das planilhas”, afirma Vela. / EFE, COM CARLA BRIDI e BRENO PIRES