OEA antecipa para hoje reunião sobre situação paraguaia A Organização dos Estados Americanos (OEA) realiza hoje - com um dia de antecedência - uma reunião extraordinária para debater "a situação no Paraguai e, caso necessário, tomar as decisões que o Conselho Permanente acordar", informou ontem o órgão um comunicado. A reunião ocorre às 15h30 de Brasília. "O objetivo da sessão é avaliar os últimos acontecimentos ", no Paraguai, indicou o comunicado. A OEA realizou uma primeira reunião de emergência na sexta-feira. O secretário-geral da OEA, José Miguel Insulza, afirmou no sábado que a comunidade internacional observou um "desrespeito" ao devido processo durante a destituição de Lugo. Depois da OEA, será a vez de Mercosul e Unasul discutirem amanhã, na Argentina, a crise no Paraguai.