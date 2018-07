OEA discute envio de missão para avaliar a crise A Organização dos Estados Americanos (OEA) discutia em uma sessão na noite de ontem a crise política provocada pela deposição do agora ex-presidente paraguaio, Fernando Lugo. O governo de Honduras propôs que o secretário-geral da entidade, José Miguel Inzulza, lidere uma missão do bloco interamericano a Assunção para avaliar o cenário político do país. A iniciativa foi respaldada por México, Chile, EUA e Guatemala.