OEA diz que pedido de extradição de opositor venezuelano deve ser ignorado

WASHINGTON - A Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) pediu aos órgãos internacionais que ignorassem as decisões da Suprema Corte da Venezuela, em especial o pedido de extradição contra o ex-presidente da Assembleia Nacional, Julio Borges, atualmente exilado na Colômbia. O opositor é acusado pelo presidente Nicolás Maduro de ser um dos responsáveis pelo suposto atentado com drones explosivos no início deste mês.

Em comunicado, a OEA afirma que "as decisões espúrias da ilegítima Suprema Corte da Venezuela devem ser desconsideradas em uníssono pela comunidade internacional pois foram tomadas por um órgão fraudulento". A organização diz ainda que apenas três instituições venezuelanas permanecem democráticas: a Assembleia Nacional, eleita nas eleições legislativas de 2015, a Suprema Corte de Justiça, nomeada por essa Assembleia, e a Procuradoria Nacional.

Atualmente, tanto a antiga Suprema Corte de Justiça e a Procuradoria Nacional da Venezuela atuam no exílio. A Assembleia Nacional, por sua vez, perdeu poderes após a instituição da Assembleia Constituinte, que, na prática, assumiu o Legislativo do país.

Na última sexta-feira, a Suprema Corte de Justiça autorizou o pedido de extradição contra Julio Borges e outros seis acusados pelo governo de planejar o suposto ataque com drones carregados com explosivos contra Maduro no início do mês. O aval é o primeiro passo para a diplomacia venezuelana iniciar os trâmites com a embaixada da Colômbia, Estados Unidos e Peru.

A corte classificou os supostos crimes de Borges como "traição à pátria", "tentativa de homicídio", "instigação pública" e "conspiração". O líder opositor afirmou que o suposto ataque contra Maduro é uma "farsa" do governo para "perseguir opositores". Até o momento, 14 pessoas foram detidas por agentes de inteligência da Venezuela, incluindo o parlamentar da oposição Juan Requesens. //AFP