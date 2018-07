OEA realiza sessão especial para julgamento de presidente Lugo

ASSUNÇÃO - O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) iniciou nesta sexta-feira, 22, uma sessão extraordinária para discutir o impeachment apresentado contra o presidente do Paraguai, Fernando Lugo.

Os representantes dos Estados membros da OEA se reúnem na sede em Washington para "tomar conhecimento dos acontecimentos no Paraguai".

A acusação contra Lugo aconteceu nesta quinta-feira, 22, na Câmara dos Deputados e depois no Senado. Ele é acusado de mau exercício das suas funções em um confronto que tirou a vida de seis policiais e 11 camponeses sem-terra em uma fazenda do leste do país, nos últimos 15 dias.

O Secretário Geral da OEA, José Miguel Insulza, pediu que o "devido processo legal" fosse respeitado e assinalou que deve haver respeito à Constituição e às leis do país.