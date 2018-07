OEA se reúne para falar sobre destituição de Lugo, no Paraguai

WASHINGTON - A Organização dos Estados Americanos (OEA) antecipou para esta terça-feira, 26, a reunião extraordinária do Conselho Permanente da entidade para abordar a destituição de Fernando Lugo da Presidência do Paraguai, encontro inicialmente marcado para quarta-feira, 27.

Em comunicado, a OEA modificou a data da reunião sem dar detalhes sobre os motivos. O horário de início continua sendo às 14h30 (hora local, 15h30 de Brasília).

Segundo a ordem do dia da reunião, os embaixadores dos países americanos junto à OEA realizarão uma "apreciação coletiva" da situação no Paraguai e, "caso necessário", tomarão "as decisões que o Conselho Permanente decidir".

Além disso, a organização anunciou que a situação no Paraguai fez com que o secretário-geral da OEA, José Miguel Insulza, cancelasse sua viagem prevista para esta segunda-feira a Lima (Peru) para participar da Conferência Internacional Frente ao Problema Mundial das Drogas, indicaram à Agência Efe fontes do organismo.

O objetivo da sessão - a segunda do Conselho sobre o Paraguai, pois a de sexta-feira ocorreu também em caráter extraordinário - é "tomar conhecimento dos últimos eventos na República do Paraguai", segundo o comunicado.

A reunião da última sexta-feira terminou sem uma resolução, mas com o pedido pactuado de "respeito ao devido processo" no julgamento político de Lugo no Senado paraguaio, que horas depois decidiu pelo impeachment por mau desempenho de suas funções como presidente.

Os integrantes do governo de Franco juraram nesta segunda-feira seus cargos enquanto Lugo, que na última sexta-feira acatou a decisão do Senado e abandonou o palácio presidencial, reiterava em entrevista coletiva sua intenção de recuperar o poder.