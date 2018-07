Oeste da Austrália se prepara para chegada de ciclone

A companhia Santos fechou seu campo de petróleo Mutineer-Exeter e a Woodside Petroleum havia suspendido o trabalho em vários campos na costa noroeste do país, enquanto o ciclone Heidi se move para o sul em direção à costa, informaram as empresas. O porto de Hedland, um dos maiores no mundo para a exportação de minério de ferro, e o de Dampier, a oeste, foram fechados como precaução e os navios receberam ordens para ancorar no mar, disseram porta-vozes das autoridades portuárias.

As minas não estão registrando paralisações por causa do ciclone que deve chegar e podem estocar o minério de ferro. A menos que o ciclone leve a problemas prolongados, os portos em geral conseguem compensar os atrasos.

Na tarde de quarta-feira, o ciclone foi elevado para a categoria 2. O Escritório de Meteorologia do governo advertiu que as rajadas podem chegar a 155 quilômetros por hora. Ventos de até 100 quilômetros por hora podem chegar ao porto de Dampier durante a noite, informou o órgão.

A Rio Tinto segunda maior produtora de minério de ferro após a brasileira Vale, parou de carregar o produto nos terminais em Dampier e Cape Lambert e cancelou viagens de seus funcionários que não sejam essenciais para a região, disse um porta-voz. A BHP Billiton, que usa terminais em Port Hedland, afirmou que adota medidas cautelosas durante situações climáticas extremas, mas que não daria detalhes dos passos que têm tomado.

A remota região de Pilbara representa quase 40% do comércio por mar de minério de ferro no mundo, mas geralmente sofre com a temporada anual de ciclones, com risco de prejuízos para as linhas ferroviárias e de enchentes nas minas. Os portos determinam que navios fiquem no mar a fim de evitar danos às embarcações e aos terminais.

Meteorologistas advertiram moradores próximos de Port Hedland e a leste para o risco de uma perigosa tempestade durante esta madrugada e de chuvas fortes ao longo da região. A chuva no centro e no leste de Pilbara pode ficar entre 100 e 250 milímetros, com risco de enchentes em áreas costeiras baixas. As informações são da Dow Jones.