Ofensiva aliada abalou regime O início da intervenção dos EUA e das potências europeias, em março, impediu o avanço das tropas do ditador Muamar Kadafi em direção a Benghazi. Em seguida, a Otan assumiu o comando das operações e usou o texto da resolução da ONU - que falava no emprego de "todos os meios" na proteção de civis - para arrasar as forças de Kadafi. A resolução do Conselho de Segurança explicitamente proibia a presença de tropas estrangeiras em território líbio. Mas, na quarta-feira, o Catar admitiu que "centenas" de seus soldados participaram da derrubada da ditadura de Trípoli. Armas foram fornecidas por EUA e países europeus.