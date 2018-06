Ofensiva contra Al-Qaeda mata 23 no Iêmen

Segundo as autoridades iemenitas, uma ofensiva combinada do Exército e da Força Aérea contra cidades do sul do país tentou retomar as cidades de Zinjibar e Jaar do controle dos militantes islâmicos. Três militares iemenitas morreram nos confrontos.

"A guerra aos terroristas não acabará até que não os expulsemos de cada província e de cada povoado", disse o presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, que substituiu o ex-líder Ali Abdullah Saleh no começo do ano, após meses de protestos pró-democracia no país. / AFP