Ofensiva contra terroristas no Iêmen mata 23 Uma ofensiva do Exército contra a Al-Qaeda no sul do Iêmen matou pelo menos 23 supostos militantes da organização, informou ontem o Ministério da Defesa iemenita. De acordo com o governo, as operações foram realizadas nas cidades de Zinyibar, capital da Província de Abian, e Al-Qod.