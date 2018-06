Ofensiva de Israel contra Faixa de Gaza mata 15 Durante grande ofensiva na Faixa de Gaza nesta terça-feira, as Forças Armadas de Israel atingiram mais de 100 locais e mobilizaram tropas para uma possível invasão terrestre. A operação, segundo Istael, busca interromper a onda de ataques com foguetes disparados do território palestino. Pelo menos 15 palestinos, incluindo três crianças, morreram nos ataques por ar e por mar, disseram autoridades médicas palestinas.