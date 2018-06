Ofensiva do Estado Islâmico contra minoria pode ser tentativa de genocídio, diz ONU A campanha de militantes do Estado Islâmico contra a minoria yazidi do Iraque pode ser uma tentativa de genocídio, afirmou o secretário-geral-adjunto de direitos humanos da Organização das Nações Unidas, Ivan Simonovic, nesta terça-feira.