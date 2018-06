Ofensiva do governo em Damasco mata dezenas Dezenas de pessoas, incluindo várias crianças, morreram ontem em razão da ofensiva do governo sírio contra os rebeldes, em Damasco. O número exato de vítimas dos combates não foi revelado, mas áreas densamente povoadas estão entre os locais mais destruídos. O regime de Bashar Assad tenta, nos últimos dias, repelir forças do Exército Sírio Livre, de oposição, da periferia da capital. Em menos de dois anos, a guerra civil na Síria já deixou pelo menos 60 mil mortos, segundo cálculos das Nações Unidas.