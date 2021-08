Taleban conquista sexta capital no Afeganistão em ofensiva devastadora

CABUL - O Taleban dominou nesta segunda-feira, 9, a cidade de Aibak no norte do Afeganistão. Essa é a sexta capital provincial a cair nas mãos do grupo radical em apenas quatro dias.

"Os talibãs capturaram a cidade de Aibak e estão em pleno controle da mesma", disse Sefatullah Samangani, vice-governador da província de Samangan, da qual Aibak é a capital, à AFP.

Leia Também Forças afegãs que enfrentam o Taleban estão cansadas e despreparadas; leia cenário

Com Aibak, os rebeldes agora dominam seis das capitais provinciais do Afeganistão em uma ofensiva que o exército, que jurou defender as cidades do país a todo custo, parece incapaz de contrariar.

No último domingo, 8, as forças do Taleban obtiveram uma grande vitória estratégica e de propaganda ao assumirem o controle de três capitais provinciais, incluindo a grande cidade de Kunduz, no norte. As outras duas cidades dominadas foram Sar-e-Pul e Taloqan, ambas no Nordeste do país da Ásia Central.

Ao todo, seis capitais provinciais foram tomadas desde sexta-feira, e assumiu o controle de grandes áreas do Afeganistão desde maio, aproveitando a quase total retirada das forças dos Estados Unidos e da Otan do país.

Combates

Em 1º de maio de 2021, os Estados Unidos e a Otan iniciaram a retirada de 9.500 soldados, incluindo 2.500 americanos, do Afeganistão.

Depois da retirada, seguiram-se intensos combates entre o Taleban e as forças governamentais na região de Helmand, no sul. No norte, os combatentes tomaram o distrito de Burka, na província de Baghlan.

No dia 8, um ataque a uma escola para meninas deixou mais de 50 pessoas mortas em Cabul. As autoridades culparam os combatentes do Taleban pelo ataque, o mais mortal em um ano, mas eles negaram.

Em meados de maio, as forças americanas se retiraram da base aérea de Kandahar, uma das maiores do Afeganistão.

Avanço dos combatentes do Taleban

O Taleban assumiu o controle de dois distritos da província de Wardak, a cerca de 40 km de Cabul, antes de conquistar dois distritos da importante província de Ghazni.

Em 19 de junho, diante do rápido avanço dos insurgentes, o presidente afegão, Ashraf Ghani, nomeou novos ministros do Interior e da Defesa.

No dia 22, o Taleban confiscou o posto de fronteira de Shir Khan Bandar e, assim, controlou a principal rota de saída do Afeganistão para o Tadjiquistão. Várias centenas de soldados afegãos derrotados fugiram para o território tadjique.

Os insurgentes tomaram também outras rotas para o Tadjiquistão, assim como os distritos que levam a Kunduz, capital da província de mesmo nome, a cerca de 50 quilômetros da fronteira com o Tadjiquistão.

Os americanos deixam Bagram

Em 2 de julho, as tropas dos Estados Unidos e da Otan devolveram ao exército afegão a Base Aérea de Bagram, centro das operações da coalizão, localizada 50 km ao norte de Cabul.

No dia 4, o Taleban conquistou o distrito-chave de Panjwai, a cerca de 15 km de Kandahar, no sul. No dia 7, o Taleban entrou em Qala-i-Naw, a primeira capital de província - Badghis (noroeste) - atacada por insurgentes.

Nos dias seguintes, os combatentes do Taleban voltaram a atacar em várias ocasiões e foram repelidos a cada vez, até o cessar-fogo de 15 de julho.

Enquanto isso, em 8 de julho, Joe Biden declarou que a retirada das tropas dos EUA seria "concluída em 31 de agosto".

Tomada de outros pontos de fronteira

Em 9 de julho, o Taleban afirmou ter feito duas passagens importantes na fronteira com o Irã e o Turcomenistão na província de Herat (oeste).

De acordo com Moscou, os insurgentes controlaram a maior parte da fronteira do Afeganistão com o Tadjiquistão.

No dia 11, as autoridades afegãs anunciaram que o aeroporto de Cabul está protegido de foguetes e mísseis por um "sistema de defesa aérea". No dia 13, depois da Alemanha, a França pediu a seus cidadãos que deixem o Afeganistão.

No dia seguinte, o Taleban confiscou um importante posto de fronteira com o Paquistão no sul.

No dia 22, o Taleban afirmou controlar 90% das fronteiras do Afeganistão. A informação é contestada pelo governo e impossível de se verificar de forma independente.

Grandes cidades ameaçadas

Em 27 de julho, a Otan pediu uma solução negociada para o conflito e a ONU teme um número "sem precedentes" de vítimas civis.

Em 2 de agosto, Ashraf Ghani atribuiu a deterioração da situação militar à "súbita" retirada dos Estados Unidos, em um momento em que várias grandes cidades estavam diretamente ameaçadas pelos insurgentes.

As embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido em Cabul acusaram o Taleban de ter "massacrado dezenas de civis" no distrito de Spin Boldak, no sul. A ONU afirma que os combates em Lashkar Gah (sul) mataram 40 civis em 24 horas.

Ataques e tomada de uma capital de província

Um ataque ao ministro da Defesa afegão, general Bismillah Mohammadi, matou oito civis em 3 de agosto em Cabul.

O Taleban reivindicou a ação e ameaçou atacar outros altos funcionários do governo em resposta à campanha de bombardeio aéreo do exército afegão.

No dia 6, os combatentes assassinam o chefe do departamento de comunicação do governo na capital afegã.

No mesmo dia, o Taleban conquistou sua primeira capital de província desde maio, Zaranj, no sudoeste.

No domingo, as forças do Taleban obtiveram uma grande vitória estratégica e de propaganda neste domingo, ao assumirem o controle de três capitais provinciais, incluindo a grande cidade de Kunduz, no Norte. As outras duas cidades foram Sar-e-Pul e Taloqan, ambas no Nordeste do país da Ásia Central. Com isso, seis capitais provinciais foram tomadas desde sexta-feira.

Este é o maior avanço desde o início da ofensiva militar dos combatentes em maio, quando as forças estrangeiras presentes no Afeganistão, lideradas pelos Estados Unidos e pela Otan, começaram o processo de retirada do país, previsto para ser completado em 31 de agosto.

Capital da província com o mesmo nome, Kunduz é um importante troféu militar e político. Com uma população de 374 mil habitantes, é uma cidade comercial vital perto da fronteira com o Tadjiquistão e um centro de comércio e tráfego rodoviário./ AFP