Ofensiva na Faixa de Gaza mata 3 soldados israelenses Três soldados israelenses foram mortos nesta quinta-feira após em um ataque de foguetes disparados por militantes palestinos na Faixa de Gaza. Foram as primeiras baixas de Israel desde que o país iniciou ontem a maior operação militar no enclave palestino em 4 anos. Do outro lado do conflito, as autoridade locais apontam que onze palestinos, incluindo duas crianças, foram mortos mais de 100 pessoas ficaram feridas.