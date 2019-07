Oferta de Trump para mediar disputa pela Caxemira provoca incômodo na Índia

NOVA DÉLHI - A oferta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para mediar a disputa entre a Índia e o Paquistão pela Caxemira, provocou agitação nesta terça-feira, 23, no Parlamento indiano, que responsabiliza o primeiro-ministro Narendra Modi pela iniciativa.

Líderes da oposição pediram ao chefe do governo nacionalista da Índia que se apresentasse ao Parlamento para esclarecer a situação, já que a sugestão de Trump significa uma mudança na tradicional postura de que o conflito deve ser resolvido de forma bilateral.

Ao receber na segunda-feira o premiê paquistanês, Imran Khan, em Washington, Trump disse que Modi lhe pediu para intervir na disputa sobre a Caxemira, região do Himalaia que tem sido fonte de tensões entre a Índia e o Paquistão desde o fim da colonização britânica em 1947.

Membros do Partido do Congresso e do Partido Comunista da Índia (CPI) pediram nesta terça que o governo explique a sua posição. "É um assunto sério. A posição da Índia sempre foi que (a Caxemira) é um problema bilateral entre a Índia e o Paquistão. Há alguma mudança?", questionou D. Raja, secretário-geral do CPI.

O governo indiano, que rapidamente negou as alegações de Trump, reiterou sua posição perante os parlamentares. "Quero garantir categoricamente à Assembleia que tal pedido não foi feito pelo primeiro-ministro ao presidente americano", disse o ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar.

Índia e Paquistão lutaram por décadas pelo antigo reino do Himalaia e cerca de 70 mil pessoas, a maioria civis, morreram nos últimos 30 anos, segundo organizações de monitoramento. A luta se dá entre as forças indianas e rebeldes que buscam a independência ou sua anexação ao Paquistão. / AFP