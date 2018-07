OFICIAIS DIZEM QUE ARMAS VÊM DE FORA

"Mesmo depois do cessar-fogo, continuam os ataques", disse o diretor do hospital, um general que pediu para não ser identificado. Ele não soube precisar quantos dos 16 sepultados ontem foram mortos na sexta-feira. O general disse que só ao hospital Tishrin têm chegado em média 15 militares mortos diariamente. Na quinta-feira foram 6, na quarta, 7 e na terça, 22. "Alguns dias chega a 30." Além do Tishrin, que tem cerca de 1.200 leitos, há outros três hospitais militares e um da polícia em Damasco.

O coronel Hamid Mansur, de 48 anos, comandante de uma unidade das forças especiais, contou que teve a perna esquerda decepada por uma pequena bomba colocada embaixo do seu carro, que explodiu quando ele saía de casa, no dia 3. "Fui vítima de um ataque covarde e criminoso de um grupo terrorista", definiu. Ele acredita que estava sendo seguido e a bomba foi detonada por controle remoto. "Essa é a liberdade que eles querem", ironizou o coronel. "Os desertores são muito poucos, covardes que se venderam por dinheiro", garantiu ele. "Não pertencem ao Exército. São casos individuais. Não devem ser considerados desertores, mas fugitivos."

Já o subtenente Jafar Mahmud, de 24 anos, foi atingido em uma emboscada dos rebeldes na Província de Idlib, no noroeste do país, há três meses. Sua tropa era composta de 400 homens, que iam em um comboio com a missão de liberar um quartel cercado pelos rebeldes. Quando passavam entre duas montanhas, duas bombas explodiram, uma na frente outra atrás do comboio.

"Eles eram milhares, estavam entrincheirados e começaram a disparar contra nós", relatou o subtenente, que foi atingido na perna esquerda por uma bala explosiva e no quadril direito pelo fragmento de uma bomba, passou por cerca de dez cirurgias e sofria tremores no peito enquanto falava ao repórter. "Caíram uns 250 mártires nossos. Só se salvaram 60 feridos. Os outros foram capturados."

Mahmud afirma que a maioria eram civis que receberam armas de fora, mas havia também entre eles militares turcos. "Eles têm armas sofisticadas, que nunca usamos no Exército regular", declarou o subtenente. "A bala depois do impacto explode dentro do corpo. Havia balas que penetravam no colete à prova de balas. Outras fazem um rombo grande nos veículos." Segundo Mahmud, "quando terminaram o ataque, eles colocaram na montanha bandeiras pretas com dizeres da Al-Qaeda".

Os relatos dos feridos em Tishrin, cujos oito andares estão lotados, dão uma impressão diferente da que se tem, de uma grande desvantagem do Exército Sírio Livre frente às forças leais ao regime. O tenente Hassan Abadan, de 23 anos, conta que foi ferido na coluna por um morteiro no dia 23 em Homs. "Éramos entre 30 e 35. Os armados eram quatro vezes mais que nós", afirmou. "Numa missão anterior, confiscamos armas francesas, israelenses e de outros países. Os fuzis de franco-atiradores são franceses, digitais, que o Exercito sírio ainda não tem." Ele assegurou que sua tropa não era apoiada por tanques.

O recruta Abdur-Rahman al-Halaf, de 20 anos, estava inconsciente ontem em um leito do Tishrin. Ele se encontrava detrás de um tanque atingido por dois foguetes portáteis (RPGs) no dia 19 em Der az-Zor, no leste do país. O tenente, o ajudante e os três recrutas dentro do tanque morreram carbonizados. Al-Halaf foi ferido pelo impacto no tanque.

Seu tio, um tenente-coronel, visitava o sobrinho na manhã de ontem. O Estado perguntou a ele se era verdade que os tanques partem para as missões com as portas trancadas de fora, para que seus tripulantes não fujam, dada a aparente resistência de alguns militares sírios de participar de ações contra a população.

"Não sei, porque sou da Força de Defesa Antiaérea (FDA)", disse o tenente-coronel, que pediu para não ser identificado. "Mas acredito que não." O Estado perguntou então se a FDA, prestigiada entre as Forças Armadas sírias, tinha recebido as novas baterias compradas da Rússia. "Com muito orgulho, nós militares sírios não revelamos nossos segredos", esquivou-se o oficial. "Mas posso garantir-lhe que nenhum avião da Otan conseguirá sobrevoar nos céus da Síria sem ser derrubado." / L.S.