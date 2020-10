Oficiais do Departamento de Justiça atuaram para separar crianças de pais imigrantes

WASHINGTON - Os cinco procuradores dos EUA ao longo da fronteira com o México, incluindo três nomeados pelo presidente Trump, recuaram em maio de 2018 contra uma ordem de processar todos os imigrantes indocumentados, mesmo que isso significasse separar os filhos de seus pais. Eles disseram aos principais funcionários do Departamento de Justiça que estavam "profundamente preocupados" com o bem-estar das crianças.

Mas o procurador-geral da época, Jeff Sessions, deixou claro o que Trump queria em uma teleconferência no final da tarde, de acordo com uma investigação de dois anos feita pelo inspetor-geral do Departamento de Justiça sobre a separação familiar de "tolerância zero" da política de Trump.

“Precisamos levar as crianças embora”, disse Sessions aos promotores, de acordo com as notas dos participantes. Um acrescentou: “Se se preocupa com crianças, não os traga. Não darei anistia para pessoas com crianças.”

Rod J. Rosenstein, o então procurador-geral adjunto, foi ainda mais longe em uma segunda ligação cerca de uma semana depois, dizendo aos cinco promotores que não importava quão pequenas as crianças eram. Ele disse que os advogados do governo não deveriam ter se recusado a processar dois casos simplesmente porque as crianças eram pouco mais do que bebês.

“Esses dois casos não deveriam ter sido recusados”, escreveu John Bash, procurador da justiça federal americana no oeste do Texas que está deixando o cargo, a sua equipe imediatamente após a ligação. Bash recusou os casos, mas Rosenstein "instruiu que, de acordo com o proceder do procurador geral, não devemos recusar categoricamente os processos de imigração de adultos em unidades familiares por causa da idade de uma criança."

Ataque à imigração

Os principais funcionários do Departamento de Justiça foram "os principais motivadores" por trás da política que estimulou a separação de milhares de famílias - muitas delas fugindo da violência na América Central e buscando asilo nos Estados Unidos - antes de Trump abandoná-la em meio à indignação global, segundo a um relatório preliminar dos resultados da investigação de Michael E. Horowitz, inspetor-geral do departamento.

A separação das crianças migrantes de seus pais, às vezes por meses, estava no cerne do ataque da administração Trump à imigração. Mas a reação violenta quando o governo lutou para reunir as crianças transformou-o em um dos maiores desastres de política do mandato do presidente.

Embora Sessions tentasse se distanciar da política, permitindo que Trump e os funcionários do Departamento de Segurança Interna fossem amplamente responsabilizados, ele e outros oficiais importantes de forças de segurança entenderam que "tolerância zero" significava que as famílias de migrantes seriam separadas e queriam que isso acontecesse porque acreditaram que impediria uma futura imigração ilegal, escreveu Horowitz.

“O foco único do departamento em aumentar os processos judiciais veio às custas da implementação cuidadosa e eficaz da política, especialmente no que diz respeito ao processo de adultos da unidade familiar e as separações de crianças resultantes”, disse o relatório preliminar.

O rascunho do relatório, citando mais de 45 entrevistas com funcionários importantes, e-mails e outros documentos, fornece a visão mais completa das discussões dentro do Departamento de Justiça à medida que a política de separação famíliar foi desenvolvida, promovida e finalmente executada com pouca preocupação com as crianças.

Este artigo é baseado em uma revisão do relatório preliminar de 86 páginas e entrevistas com três funcionários do governo que o leram nos últimos meses e descreveram suas conclusões e muitos dos detalhes nele contidos. As autoridades, que falaram sob condição de anonimato por não terem sido autorizadas a discutir o assunto publicamente, advertiram que o relatório final pode mudar.

Antes de publicar as conclusões de suas investigações, o escritório do inspetor-geral normalmente fornece cópias de rascunho aos líderes do Departamento de Justiça e outros mencionados nos relatórios para garantir que sejam precisos.

Horowitz estava se preparando para divulgar seu relatório desde o fim do verão, de acordo com uma pessoa próxima da investigação, embora o processo que permite respostas de funcionários atuais e ex-funcionários do departamento, cuja conduta está sob análise, provavelmente adie sua divulgação para depois da eleição presidencial.

Sessions se recusou a ser entrevistado, observou o relatório. Rosenstein, que agora é advogado na área privada, se defendeu em uma entrevista com os investigadores em resposta a questionamentos sobre seu papel, de acordo com duas das autoridades. O antigo gabinete de Rosenstein enviou uma resposta de 64 páginas ao relatório.

“Se algum advogado dos Estados Unidos alguma vez acusou um réu que não acreditava pessoalmente que fosse processado, ele violou seu juramento de posse”, disse Rosenstein em um comunicado. “Nunca ordenei a ninguém que processasse um caso.”

Gene Hamilton, advogado renomado e aliado de Stephen Miller, o arquiteto do ataque do presidente à imigração, argumentou em uma resposta de 32 páginas que os funcionários do Departamento de Justiça meramente recebiam orientações do presidente. Hamilton citou uma reunião de 3 de abril de 2018 com Sessions; a secretária de Segurança Interna da época, Kirstjen Nielsen, e outros em que o presidente “discursou” e estava “em um discurso inflamado”, exigindo o máximo possível de processos.

Hamilton se recusou a comentar para este artigo, assim como o escritório do Horowitz. Sessions não respondeu aos pedidos de comentários. Alexa Vance, porta-voz do Departamento de Justiça, contestou o relatório preliminar e disse que o Departamento de Segurança Interna encaminhou os casos para julgamento.

“O rascunho do relatório em que se baseia este artigo contém vários erros factuais e imprecisões”, disse ela. “Enquanto o Departamento de Justiça é responsável pelos processos judiciais dos acusados, não tendo qualquer função no rastreio ou na prestação de cuidados de custódia aos filhos dos réus. Finalmente, tanto o momento quanto o conteúdo enganoso desse vazamento levantam questões preocupantes sobre as motivações dos responsáveis.”

Tolerância zero

O rascunho do relatório também documentou outras revelações que não eram conhecidas anteriormente:

Promotores do governo reagiram com alarme à separação das crianças de seus pais durante um programa piloto secreto de 2017 ao longo da fronteira mexicana no Texas. “Já ouvimos falar de afastarmos as mães que amamentavam de seus bebês”, escreveu um promotor público a seus superiores. “Eu não acreditei nisso até que olhei o registro de plantão.”

Os policiais da Patrulha de Fronteira perderam os casos de crimes graves porque foram sobrecarregados com a política de tolerância zero que os obrigava a deter e processar todos os casos de contravenção de entrada ilegal. Um promotor do Texas alertou altos funcionários do Departamento de Justiça em 2018 que “criminosos sexuais foram libertados” como resultado.

Oficiais seniores do Departamento de Justiça consideravam o bem-estar das crianças como responsabilidade de outras agências e seu dever de rastrear os pais. “Eu simplesmente não vejo isso como competência do Departamento de Justiça”, disse Rosenstein ao inspetor-geral.

A falha em informar o Serviço de Delegados dos Estados Unidos antes de anunciar a política de tolerância zero levou a uma séria superlotação e estouros de orçamento. Os delegados foram forçados a reduzir o cumprimento de mandados em outros casos, dizendo que "quando você tira mão de obra, não pode fazer uma prisão segura".

Por dois anos, Nielsen recebeu o peso das críticas públicas por separar famílias de migrantes por causa de sua decisão de encaminhar adultos que cruzam a fronteira ilegalmente com crianças para processo judicial. Um dia após a retirada do presidente, Sessions distanciou seu departamento da decisão, dizendo à CBN News que “nunca pretendemos realmente” separar as crianças.

Isso é falso, de acordo com o relatório preliminar. Ele deixou claro que desde os primeiros dias da política em um teste de cinco meses ao longo da fronteira no Texas, os funcionários do Departamento de Justiça entenderam - e encorajaram - a separação das crianças como uma parte esperada do desejo de processar todos os cruzadores de fronteira sem documentos.

“É a esperança de que essa separação funcione como um impedimento para os pais levarem seus filhos às duras circunstâncias que estão presentes ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos”, escreveu um oficial da Patrulha de Fronteira em 28 de outubro de 2017 aos EUA advogado no Novo México, de acordo com o relatório preliminar.

Após o término do programa piloto no Texas, afirma o relatório, Sessions, Hamilton e Rosenstein pressionaram agressivamente para expandir a prática em toda a fronteira sudoeste, com a ajuda dos promotores.

Em uma reunião informativa dois dias após o Natal de 2017, os principais funcionários do Departamento de Justiça pediram a Bash as estatísticas do programa piloto, conduzido por seu antecessor, que poderia ser usado para desenvolver “diretrizes de processo em todo o país”. Bash, ex-assessor da Casa Branca, não recebeu um pedido de acompanhamento das informações. Pensando que a ideia havia sido abandonada, ele não a forneceu.

Mesmo assim, em abril de 2018, Sessions decidiu aprovar a política de tolerância zero em toda a fronteira com o México. Rosenstein disse ao inspetor-geral que Sessions “entendeu quais foram as consequências”.

“O objetivo do procurador-geral”, disse ele, “era criar um meio de dissuasão mais eficaz para que todos acreditassem que corriam o risco de ser processados.”

“Devemos aplicar vigorosamente nossas leis criminais de imigração para garantir que haja consequências para as ações ilegais e para deter a imigração ilegal futura”, disse Sessions, de acordo com o relatório preliminar. “Isso significa que um estrangeiro ilegal não deve obter um passe livre só porque cruzou a fronteira ilegalmente com uma criança.”

Pequena rebelião

Quando o grupo votou levantando as mãos para prosseguir, Nielsen foi a única que manteve a mão abaixada, de acordo com duas pessoas presentes na votação, relatada anteriormente pela NBC News. No dia seguinte, Nielsen recuou, assinando um memorando encaminhando todos os adultos para a acusação e abrindo caminho para que as crianças fossem separadas.

A decisão irritou os promotores ao longo da fronteira. No Arizona, Elizabeth Strange, a procuradora dos Estados Unidos em exercício, liderou uma pequena rebelião, recusando temporariamente seis casos, com a alegação de preocupação com as crianças. Isso levou a uma repreensão dos principais funcionários do Departamento de Justiça, que exigiram saber "por que estariam recusando esses casos?"

Funcionários do Departamento de Justiça alegaram repetidamente que pensavam que os adultos seriam processados ​​e reunidos com seus filhos poucas horas depois de serem separados. Mas o inspetor-geral encontrou um memorando que informa as principais autoridades que as sentenças para adultos variavam de três a 14 dias, tornando quase certo que as crianças seriam enviadas para a custódia de funcionários do Departamento de Saúde e Serviços Humanos por longos períodos.

“Não encontramos evidências, antes ou depois do recebimento do memorando, de que os líderes do Departamento de Justiça procuraram agilizar o processo de conclusão da sentença a fim de facilitar a reunificação de famílias separadas ”, escreveu o inspetor-geral.

Acima de tudo, Horowitz concluiu no rascunho, Sessions e outros funcionários seniores do departamento “estavam cientes de que a implementação total da política de tolerância zero resultaria em encaminhamentos criminais por Departamento de Segurança Interna. de adultos que entram no país ilegalmente com crianças e que o processo contra esses adultos da unidade familiar resultaria em crianças sendo separadas das famílias.”