Oficiais dos EUA mataram 2 iemenitas em abril

O Departamento de Estado dos EUA revelou neste sábado que dois oficiais da embaixada dos EUA mataram uma dupla de homens armados que tentavam sequestrá-los no mês passado. Os funcionários dos EUA deixaram o país, acrescentou o órgão. Três funcionários do Ministério do Interior do Iêmen afirmaram que o incidente que os funcionários do Departamento do Estados dos EUA estão descrevendo é o mesmo que ocorreu em 24 de abril, onde os dois iemenitas morreram.

As notícias sobre o tiroteio ocorrem em um momento perigoso para o governo do presidente Abdu Rabbu Mansour Hadi, cuja cooperação com ataques aéreos americanos contra supostos membros da Al-Qaeda é um assunto polêmico no Iêmen.

O país tem observado um aumento do números de ataques e tentativas de sequestros de ocidentais, à medida que uma ramificação da Al-Qaeda ganha força na região. Fonte: Associated Press.