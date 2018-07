Oficial é afastado do Exército após agredir militante pró-Palestina com fuzil O Exército de Israel suspendeu ontem o tenente-coronel Shalom Eisner, flagrado em um vídeo agredindo um ativista pró-Palestina no rosto com uma arma. As imagens mostram o militar gritando com manifestantes, aproximando-se e agredindo um deles com um fuzil M-16. O manifestante agredido, um dinamarquês, foi internado com ferimentos leves. Segundo um porta-voz do Exército, Eisner foi suspenso até a conclusão do inquérito sobre o caso.