Oficial posta na internet críticas a Obama

Stein pediu a derrota de Obama nas eleições de novembro - chegou a escrever "dane-se Obama" em um dos posts - e fundou um site chamado Forças Armadas do Tea Party, aparentemente em apoio ao partido ultraconservador Tea Party. Em um site ele vendia adesivos para para-choques de carros onde se lia "NOBAMA 2012". O comitê formado por três membros que se reuniu em Camp Pendleton, uma base militar no sul da Califórnia, recomendou uma demissão honorária do sargento. A decisão final será tomada por um comandante-geral.

Durante a audiência os advogados do sargento argumentaram que, como os comentários foram feitos fora do serviço, eles são protegidos por garantias constitucionais de liberdade de expressão e disseram que a legislação da Marinha sobre o assunto é vaga. Segundo os advogados de Stein, restringir os servidores da Marinha na participação de discussões políticas essencialmente os reduz a cidadãos de segunda classe.

Stein, que serviu no Iraque, trabalha atualmente em Camp Pendleton. Seu alistamento expira em julho e ele pretendia se realistar. As informações são da Dow Jones. (Danielle Chaves)