Ohio executa condenado como nova mistura letal

Um homem condenado à morte por estupro seguido de assassinato no Estado norte-americano de Ohio demorou mais de 15 minutos para morrer ao ser executado com uma nova combinação de drogas nunca antes testada nos Estados Unidos.

Dennis McGuire, de 53 anos, passou cerca de cinco minutos imóvel depois de receber a injeção letal. De repente ele começou a emitir uma espécie de ronco alto e constante que persistiu por diversos minutos.

Durante seus últimos minutos de vida, McGuire abria e fechava a boca involuntariamente enquanto seus órgãos se mexiam dentro da barriga.

"Ai, meu Deus", disse Amber, filha do condenado, enquanto observava os últimos minutos de vida do pai.

Em uma tentativa de barrar a execução, os advogados de defesa argumentaram que haveria risco substancial de McGuire passar por momentos de terror por causa da falta de ar.

McGuire foi condenado à morte pelo estupro e assassinato de uma jovem grávida em 1989.

As execuções com o antigo coquetel letal eram mais rápidas e os condenados não apresentavam as mesmas reações que McGuire. O coquetel foi alterado depois que a Europa proibiu a exportação aos EUA de uma das substâncias pelo fato de ela ser usada em execuções de detentos. Fonte: Associated Press.