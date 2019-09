Oito crianças são mortas em escola na China

PEQUIM - Oito crianças morreram e outras duas ficaram feridas em um ataque na província de Hubei, cidade na região central da China, nesta terça-feira, 3. Segundo as autoridades locais, um suspeito de 40 anos foi preso.

O ataque aconteceu na entrada de um colégio, durante o primeiro dia do ano letivo da vila de Chaoyangpo, segundo o prefeito da cidade de Enshi, da qual a localidade é pertencente. Há boatos ainda não confirmados de que as crianças foram esfaqueadas pelo suspeito, um morador da vila.

Os ataques com facas são frequentes na China. Em abril de 2018, um homem de 28 anos matou nove crianças de uma escola com uma faca na província de Shaanxi, no norte do País.

Em janeiro de 2017, um homem com uma faca de cozinha feriu onze crianças em uma creche na região autônoma de Guangxi, sul chinês. AFP