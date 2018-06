Oito militares morrem em acidente de avião em Cuba

HAVANA - Oito militares morreram neste sábado, 29, em um acidente aéreo em Cuba. O avião, modelo AN-26, pertencia às Forças Armadas Revolucionárias do país.

A aeronave decolou às 6h38 no horário local do aeroporto Praia de Baracoa e se chocou contra a Loma de la Pimienta, uma região montanhosa no município de Candelaria, a cerca de 80Km da capital cubana.

Uma comissão do Ministério das Forças Armadas Revolucionárias investigam as causas do acidente. A área do acidente foi isolada para o trabalho da equipe de criminalística.

Dados preliminares apontam que o motivo foi falha técnica do motor, segundo um oficial da polícia que custodiava a região do ocorrido. Com capacidade para 40 ocupantes, o AN26 é um modelo usado para transporte militar. /EFE