Oito resistem à queda de avião que matou 40 na Rússia

As agências de notícias Interfax e RIA Novosti informaram que o avião caiu em uma rodovia no noroeste do país quando voava de Moscou para a cidade de Petrozavodsk.

De acordo com as agências, oito pessoas sobreviveram à queda da aeronave, um Tupolev-134, mas estão internadas em condições críticas de saúde.

Segundo as primeiras informações disponíveis, a aeronave viajava com 43 passageiros e cinco tripulantes a bordo e não houve vítimas em terra.

A queda ocorreu a apenas dois quilômetros da cabeceira da pista do aeroporto de Petrozavodsk. O avião incendiou-se na queda. As informações são da Associated Press.