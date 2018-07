Oito são acusados no escândalo dos grampos Autoridades do Reino Unido acusaram formalmente nesta terça-feira oito pessoas envolvidas no escândalo dos grampos telefônicos feitos por jornalistas do tabloide News of the World, de propriedade do magnata Rupert Murdoch. Entre eles estão o ex-integrante do governo do primeiro-ministro David Cameron, Andy Coulson, e a protegida de Murdoch, Rebekah Brooks.