Oklahoma caça atirador que matou 3 pessoas Autoridades do Estado norte-americano de Oklahoma lançaram neste sábado uma caçada por um atirador que teria matado ao menos três pessoas em diferentes pontos da pacata cidade de Tulsa. "Me dói falar sobre um episódio tão violento que nós desta comunidade certamente não tínhamos visto na história recente", declarou o prefeito de Tulsa, Dewey Bartlett, apelando à população que fique atenta a pistas do suposto atirador solitário. "Precisamos de sua ajuda", disse.