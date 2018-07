OLP ameaça não reconhecer mais Israel A Organização para Libertação da Palestina (OLP) afirmou ontem que pode considerar a revogação do reconhecimento de Israel. De acordo com Hanan Ashrawi, membro do comitê executivo da organização, o grupo deve optar por essa medida, caso "todos os caminhos de negociação com Israel falhem". Ela também disse que os palestinos devem resistir pacificamente à ocupação de seus territórios.