OMS afirma que epidemia do ebola na Nigéria acabou

A OMS disse que o governo do país rastreou quase todos os contatos de pacientes do ebola para limitar o contágio. Todos os casos da doença no país tiveram contato com a primeira pessoa infectada pelo vírus, um homem da Libéria que chegou a Lagos com os sintomas e morreu. A Nigéria registrou 20 casos do ebola, com oito vítimas fatais.

A agência espera que novos casos da doença, portanto, só devem surgir se o vírus for trazido novamente do exterior. O anúncio ocorre 42 dias após o último caso no país realizar seu teste negativo para a doença. O tempo representa o dobro do período máximo de incubação do vírus.

Para declarar oficialmente o fim de uma epidemia em uma região, a OMS reúne um comitê de vigilância, epidemiologia e de testes de laboratório para determinar se todas as condições para tal foram cumpridas. Fonte: Associated Press.