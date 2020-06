OMS alerta sobre aumento de casos de coronavírus na Europa após flexibilização

COPENHAGUE - A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta quinta-feira, 25, que o número de contágios pelo novo coronavírus voltou a subir na Europa. Após a flexibilização progressiva às regras de isolamente, adotada por boa parte dos paísesdo continente, a preocupação com uma segunda onda da doença e o impacto nos sistemas de saúde dos países foi motivo de alerta da organização.

"Na semana passada, a Europa registrou um aumento no número de casos semanais pela primeira vez em meses. Em 11 países, a transmissão acelerada levou a um ressurgimento muito significativo que, se não for controlado, levará ao limite de novo os sistemas de saúde europeus", afirmou o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, em Copenhague.

De acordo com a OMS, a Europa está registrando diariamente quase 20.000 novos casos e 700 mortes por coronavírus. Kluge destacou a reação rápida de países do continente, como Espanha, Polônia e Alemanha, e de fora dele, como Israel, ante o aumento de novos casos nas últimas semanas.

"Quando apareceram novos casos, foram controlados graças a uma intervenção rápida e bem dirigida", elogiou o diretor.

Na terça-feira, por exemplo, a Alemanha determinou o retorno do confinamento de uma região na qual vivem 600.000 pessoas devido ao surgimento de um foco de infecções no maior matadouro da Europa. A unidade europeia da OMS inclui 53 países e no conjunto do bloco a organização registra 2,5 milhões de casos de coronavírus até o momento./ AFP