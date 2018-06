OMS: Carros matam mais de 270 mil pedestres por ano

De acordo com a OMS, as mortes de pedestres representam 22% do total de óbitos em acidentes de trânsito no mundo. Somente no ano passado, acidentes automobilísticos mataram 1,24 milhão de pessoas.

A OMS defende a adoção de medidas como a redução dos limites de velocidade, a construção de calçadas, a melhora da iluminação viária, a proibição ao consumo de bebidas alcoólicas por motoristas e restrições ao uso de telefones celulares como meios de diminuir o número de acidentes.

Etienne Krug, diretor de departamento da OMS, observou que mais de 5 mil pedestres são mortos por semana em acidentes de trânsito no mundo. "Isso acontece porque as necessidades deles vem sendo negligenciadas há décadas, normalmente em favor do transporte motorizado." As informações são da Associated Press.